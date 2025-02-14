Армия-2025: Минобороны назвало количество призывников и сделало важное предупреждение

В Министерстве обороны Казахстана 14 февраля 2025 года проинформировали, что издан указ главы государства об увольнении в запас и призыве на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 февраля, Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года".

Указ постановляет "призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны Республики Казахстан граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва".

"В 2025 году призыву подлежат более 42 тыс. граждан призывного возраста. Оповещение призывников будет осуществляться вручением повесток и SMS-сообщениями. При получении уведомления призывники обязаны явиться в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Она определяет степень годности призывника к прохождению срочной службы", – уточнили сегодня в пресс-службе МО РК.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Им предоставляются медицинские услуги и выплачивается компенсация за почтовые отправления.

Также в Минобороны отметили, что для военнослужащих срочной службы законодательно утверждены следующие льготы:

кредитные каникулы на все время прохождения срочной службы и на 60 дней после увольнения в запас,

возможность получить высшее образование в вузах страны бесплатно или на платной основе без сдачи Единого национального тестирования

получение свидетельства государственного образца по рабочей специальности, востребованной в реальном секторе экономики.

возможность трудоустройства после увольнения в запас.

"За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность", – напомнили в пресс-службе МО РК.

О том, сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году, можете узнать здесь.