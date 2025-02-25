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Общество

Вооруженный казахстанец избил и похитил бывшую жену с детьми: она его простила

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:01 Фото: pexels
В Аркалыкском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, в августе 2024 года подсудимый приехал в Аркалык, где у него возникла мысль похитить бывшую гражданскую супругу и ее несовершеннолетних детей, чтобы увезти в Астану.

"Подсудимый проник в квартиру, где проживала потерпевшая и, используя свое физическое превосходство, нанес ей телесные повреждения. Далее для реализации своего умысла взял кухонный нож и, угрожая им, насильно вывел несовершеннолетних детей из квартиры, забрав мобильные телефоны, чтобы лишить их возможности обратиться за помощью", – сообщили в суде.

Чтобы женщина в дальнейшем не сопротивлялась, мужчина спрятал нож в рукав своей одежды. После чего посадил ее и детей в такси и они поехали в сторону Астаны. Его задержали в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.

В суде потерпевшая заявила, что простила подсудимого, так как у них общие несовершеннолетние дети.

Подсудимый вину в похищении не признал, а за избиение он извинился.

"Санкция ст. 125 ч. 2 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание в действиях подсудимого К. судом не установлены", – отметили в суде.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Между тем в Актау уже длительное время расследуют похищение и изнасилование 18-летнего юноши, имеющего инвалидность с детства. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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