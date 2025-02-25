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Общество

Мороз, снегопады и ливни: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

Мороз, снегопады и ливни: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:38 Фото: unsplash
С 26 по 28 февраля 2025 года астанчан и алматинцев ждет резкое ухудшение погодных условий: снегопады, ливни, туман, гололед и мороз до -17°С. Чуть больше повезет жителям Шымкента. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 26 февраля: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед, временами туман. Днем низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.
  • 27 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -6-8°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 февраля: пасмурно, днем осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
  • 27 февраля: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.
  • 28 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

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Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 февраля: переменная облачность, осадки, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1°С +1°С.
  • 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +4+6°С.
  • 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

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Ранее синоптики рассказали, что в Казахстан в ближайшие дни вернутся мороз до -20°С, снегопад и ливни.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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