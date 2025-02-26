Минюст ликвидирует благотворительный фонд Перизат Кайрат

Министерство юстиции 14 февраля подало иск в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", сообщает Zakon.kz.

В Минюсте напомнили, что 11 октября 2021 года Департаментом юстиции города Астаны зарегистрировано общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", руководителем которого являлась Перизат Кайрат.

Как объяснили в ведомстве, основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства РК по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства.

"Они носят неустранимый характер, то есть являются основанием для ликвидации юридического лица по решению суда", – говорится в сообщении Минюста.

Ранее сообщалось, что в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.