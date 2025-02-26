#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.69
522.23
5.79
Общество

Минюст ликвидирует благотворительный фонд Перизат Кайрат

Перизат Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 13:53 Фото: Instagram/01pk
Министерство юстиции 14 февраля подало иск в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", сообщает Zakon.kz.

В Минюсте напомнили, что 11 октября 2021 года Департаментом юстиции города Астаны зарегистрировано общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", руководителем которого являлась Перизат Кайрат.

Как объяснили в ведомстве, основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства РК по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства.

"Они носят неустранимый характер, то есть являются основанием для ликвидации юридического лица по решению суда", – говорится в сообщении Минюста.

Ранее сообщалось, что в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Алматы в первый день весны занесет снегом
Общество
15:15, Сегодня
Алматы в первый день весны занесет снегом
Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске
Общество
15:00, Сегодня
Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске
Казахстанец получил срок за уклонение от службы в армии
Общество
14:47, Сегодня
Казахстанец получил срок за уклонение от службы в армии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: