АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат

В отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области.

Для повышения доверия к мероприятию были привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.

По ложным данным, распространенным Перизат Кайрат, собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге.

Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях.

Кроме того, она говорила о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретен объединением еще в 2019 году.

К сожалению, строительство реабилитационного центра так и не начато.

Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

"Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство РК по финансовому мониторингу по адресу: Астана, ул. Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384)". Пресс-служба АФМ РК

19 февраля 2025 года заместитель председателя АФМ Женис Елемесов уже рассказывал про новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат. Тогда же он добавил, что расследуется уголовное дело в отношении ее матери.

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14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.