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Общество

В Казахстане упростили лицензирование образовательных организаций

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 13:22 Фото: freepik
В Казахстане лицензирование деятельности образовательных организаций на портале e-License стало удобнее, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 февраля 2025 года, стало известно из Instagram egov.kz.

"На портале e-License обновлен процесс подачи заявок на лицензирование образовательной деятельности. Теперь услуги по получению и переоформлению лицензий для учебных заведений разделены по уровням образования. Это позволило сделать процедуру более удобной, снизить вероятность ошибок при подаче заявок и ускорить их рассмотрение", – следует из релиза, распространенного в четверг.

Ранее услуга была единой для всех уровней образования – от школ до вузов.

Теперь лицензирование разделено на две отдельные государственные услуги:

  • для организаций, подведомственных Министерству просвещения РК,
  • для учреждений высшего и послевузовского образования, относящихся к Министерству науки и высшего образования РК.

Это упрощает процесс подачи заявки и делает его более понятным.

Лицензия на образовательную деятельность – это официальный документ, который подтверждает право организации осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Она необходима для всех образовательных учреждений и требуется для их официальной регистрации.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • авторизоваться на портале elicense.kz и перейти в раздел "Образование";
  • выбрать услугу "Образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образование" или "Образовательная деятельность в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним";
  • в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов;
  • нажать на "Заказать услугу онлайн";
  • выбрать необходимый подвид деятельности и нажать на "Далее";
  • подписать заявку с помощью ЭЦП.

Для большинства образовательных учреждений, включая школы и колледжи, лицензии и приложения к ним выдаются бессрочно. В то же время приложения к лицензиям для высшего и послевузовского образования выдаются на 5 лет, при этом сами лицензии остаются бессрочными.

Процесс получения лицензии может занять до 30 рабочих дней, при этом переоформление лицензии осуществляется быстрее – в течение трех рабочих дней. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, срок переоформления может составлять до 20 рабочих дней.

Стоимость услуг фиксирована: за получение лицензии взимается сбор в размере 10 месячных расчетных показателей (39 320 тенге), а за ее переоформление – 1 МРП (3932 тенге).

В 2024 году в Казахстане было выдано 3038 образовательных лицензий. Наибольшее количество получили организации технического и профессионального образования – 1126 лицензий.

11 февраля 2025 года стало известно, что деятельность детсадов будут лицензировать с 2027 года в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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