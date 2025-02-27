В Казахстане упростили лицензирование образовательных организаций

В Казахстане лицензирование деятельности образовательных организаций на портале e-License стало удобнее, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 февраля 2025 года, стало известно из Instagram egov.kz.

"На портале e-License обновлен процесс подачи заявок на лицензирование образовательной деятельности. Теперь услуги по получению и переоформлению лицензий для учебных заведений разделены по уровням образования. Это позволило сделать процедуру более удобной, снизить вероятность ошибок при подаче заявок и ускорить их рассмотрение", – следует из релиза, распространенного в четверг.

Ранее услуга была единой для всех уровней образования – от школ до вузов.

Теперь лицензирование разделено на две отдельные государственные услуги:

для организаций, подведомственных Министерству просвещения РК,

для учреждений высшего и послевузовского образования, относящихся к Министерству науки и высшего образования РК.

Это упрощает процесс подачи заявки и делает его более понятным.

Лицензия на образовательную деятельность – это официальный документ, который подтверждает право организации осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Она необходима для всех образовательных учреждений и требуется для их официальной регистрации.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться на портале elicense.kz и перейти в раздел "Образование";

выбрать услугу "Образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образование" или "Образовательная деятельность в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним";

в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов;

нажать на "Заказать услугу онлайн";

выбрать необходимый подвид деятельности и нажать на "Далее";

подписать заявку с помощью ЭЦП.

Для большинства образовательных учреждений, включая школы и колледжи, лицензии и приложения к ним выдаются бессрочно. В то же время приложения к лицензиям для высшего и послевузовского образования выдаются на 5 лет, при этом сами лицензии остаются бессрочными.

Процесс получения лицензии может занять до 30 рабочих дней, при этом переоформление лицензии осуществляется быстрее – в течение трех рабочих дней. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, срок переоформления может составлять до 20 рабочих дней.

Стоимость услуг фиксирована: за получение лицензии взимается сбор в размере 10 месячных расчетных показателей (39 320 тенге), а за ее переоформление – 1 МРП (3932 тенге).

В 2024 году в Казахстане было выдано 3038 образовательных лицензий. Наибольшее количество получили организации технического и профессионального образования – 1126 лицензий.

11 февраля 2025 года стало известно, что деятельность детсадов будут лицензировать с 2027 года в Казахстане.