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Общество

Жакупова назвала причины несправедливого распределения социальных отчислений

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 27 февраля 2025 года на коллегии ведомства рассказала, что некоторые казахстанцы изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров соцвыплат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2024 году из государственного фонда социального страхования произведены выплаты 1,4 млн граждан на сумму более 950 млрд тенге.

"В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в фонд. В Туркестанской области – в 3,6 раза, в Жамбылской области – в 2,7 раза, в Шымкенте, Кызылорде, Алматинской области – в 2,5 раза, в Мангистауской области и в области Абай – более чем в два раза", – озвучила министр. 

По ее словам, в системе обязательного социального страхования лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам.

"Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы. В настоящее время заведено более 16 уголовных дел на 113 получателей. Сумма нанесенного ущерба составила 158 млн тенге. С сентября 2024 года 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение своего дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге", – сказала Жакупова. 

Она подчеркнула, что министерством разработан пакет законодательных инициатив, реализация которых позволит расширить горизонт финансовой устойчивости модели на ближайшие 10 лет.

21 ноября 2024 года министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова высказалась о создании единого социального фонда в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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