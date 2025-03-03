Мартовские морозы: резкое похолодание грозит Алматы и Шымкенту
Фото: Zakon.kz
Аномальный март удивляет. Синоптики РГП "Казгидромет" предупредили, к чему готовиться жителям трех крупнейших городов с 4 по 6 марта 2025 года. В Астане по-прежнему бушует непогода. В Алматы и Шымкенте сначала сильно похолодает, а после градусы пойдут стремительно вверх, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 4 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 7-9 мороза.
- 5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.
- 6 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Также ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
Прогноз погоды по Алматы
- 4 марта: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.
- 5 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 1-3 тепла.
- 6 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 4 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 3-5 тепла.
- 5 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.
- 6 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла.
О том, в каких областях Казахстана на 3 марта 2025 года объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.
Кроме того, синоптики предоставили прогноз на три дня по всему Казахстану.
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