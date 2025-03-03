Как ИИ повлияет на рынок труда в Казахстане

Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах озвучила, как искусственный интеллект может повлиять на рынок труда в Казахстана, а также высказала мнение, на ком будет ответственность за переобучение новым специальностям, передает Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева считает, что искусственный интеллект не лишит работы казахстанцев, потому что на смену тем рабочим местам, которые сокращаются, приходят новые, создаваемые в рамках новой парадигмы развития общества.

"Единственное, что потребуется, – это переподготовка, переобучение. Нам всем нужно быть готовыми к тому, что мы будем учиться всю жизнь. Касательно переподготовки – работодатель должен думать наперед. Также, безусловно, необходима государственная поддержка – программы занятости должны быть адаптированы под новые реалии. Должен быть доступен определенный объем бесплатных курсов. К счастью, сегодня это уже существует в мире: мы подключены к международным ресурсам, где есть множество обучающих программ. Но, конечно, многое зависит и от нашей с вами готовности учиться. В принципе, все к этому идет. Даже до появления современных моделей искусственного интеллекта цифровизация уже заставляла нас постоянно осваивать что-то новое", – дополнила она.

По ее мнению, в первую очередь ИИ может повлиять на специальности, которые связаны с операционными задачами: операторская работа, курьерская доставка почты. Но социальные профессии – педагоги, врачи – останутся востребованными.

Журналисты также уточнили, что будет с людьми, которые не смогут перепрофилироваться, например, из-за возраста.

"Такие риски действительно существуют. Но переобучение – это не обязательно программирование или IT. Человек может остаться в своей сфере, просто перейти на направление, которое не заменит искусственный интеллект. Это не означает, что всем срочно нужно становиться разработчиками. Те, кто переучивается, чаще всего остаются в рамках своей специальности, осваивая смежные или менее подверженные автоматизации задачи. Конечно, для людей, которые по возрасту или состоянию здоровья не смогут адаптироваться, будут предусмотрены меры социальной поддержки. Но я не думаю, что это станет массовым явлением", – ответила Смышляева.

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.