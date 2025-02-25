Зоопарк Алматы показал птицу, находящуюся на грани исчезновения

В администрация Алматинского зоопарка сегодня, 25 февраля 2025 года, рассказали о птице, которая находится на грани исчезновения, сообщает Zakon.kz.

Речь о стервятнике (Neophron percnopterus). Ранее он был выбран птицей-2025 в Казахстане.

"Это самая мелкая из пяти птиц-падальщиков, обитающих в нашей стране, у нас их гнездится около 502 пар. Численность этого вида сокращается, и он занесен в Красную книгу Казахстана. В Красном списке МСОП (Международный союз охраны природы. – Прим. ред.) статус стервятника – "угрожаемый", шанс исчезновения вида в течение 20 лет, или пяти поколений, равен 20%", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram зоопарка Алматы во вторник.

В администрации Алматинского зоопарка отметили, что стервятники вносят существенный вклад в поддержание здоровья экосистем, избавляя от падали и предотвращая распространение патогенных бактерий, вирусов и грибков. Помимо падали, эти птицы питаются мелкими млекопитающими и рептилиями.

"В Алматинском зоопарке сейчас содержится восемь стервятников – четыре самца и четыре самки. Приплод, полученный нами, составил шесть особей, и мы передавали своих подопечных в зоопарки Новосибирска и США". Администрация

Тех, кому интересно познакомиться поближе с этими птицами, зоопарк Алматы приглашает в гости.

Ранее стало известно о возможном переезде Алматинского зоопарка. Информацию 16 февраля 2025 года прокомментировали в Управлении культуры Алматы.