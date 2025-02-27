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Общество

К казахстанцам обратился Алматинский зоопарк в честь особенного дня

Зоопарк зимой, животные , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 18:11 Фото: Zakon.kz
27 февраля 2025 года в мире отмечают Международный день полярного медведя. В связи с этим в администрации зоопарка Алматы рассказали подробнее о празднике и обратились к казахстанцам с призывом, сообщает Zakon.kz.

В администрации Алматинского зоопарка отметили, что сегодня особенный день для всех, кто заботится о дикой природе.

"Белый медведь – самый крупный наземный хищник, которого нередко называют царем Ледовитого океана. К сожалению, этот вид находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата и таяния льдов, разработок нефтяных месторождений и судоходства. Белый медведь внесен в Международную Красную книгу. Главная цель акций и мероприятий этого дня – привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются белые медведи, и способствовать охране этих животных. Зоопарки мира делают все возможное для защиты этого вида", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram в четверг.

В администрации также рассказали, что в Алматинском зоопарке долгие годы жили белый медведь Алькор (31 год) и его верная спутница Кристина (24 года).

"В 1998 году у этой замечательной пары появился на свет сынок Умка, который отправился в зоопарк города Брно, где провел всю свою жизнь. Но история Алькора и Кристины продолжается! Сегодня уже семь их внуков и семь правнуков живут в зоопарках Европы и России, помогая сохранить популяцию этих редких и величественных животных".Администрация зоопарка Алматы

В 2023 году из Московского зоопарка в зоопарк Алматы прибыла белая медведица Пурга.

"Мы заботимся о ней, создавая комфортные условия, тем самым наш зоопарк вносит свой вклад в сохранение данного вида. Давайте поздравим Пургу и напомним всем о важности защиты этих великолепных хищников! Приходите в Алматинский зоопарк, чтобы увидеть нашу красавицу!", – обратилась администрация к казахстанцам.

Подписчики поздравили Пургу с праздником и пожелали зоопарку Алматы процветания:

  • "Поздравляем".
  • "Вот кому хорошо в такую погоду".
  • "Какой классный у мишки праздник".
  • "С праздником Пургу и работников зоопарка!"
  • "Пурга – красавица! Живи долгую и счастливую жизнь".
  • "Пурга – красавица, здоровья ей и процветания зоопарку".
  • "Какой праздничный стол у Пурги! Сколько радости у девчонки!"

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25 февраля 2025 года администрация зоопарка Алматы показала птицу, находящуюся на грани исчезновения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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