Адилет Барменкулов пока не признан подозреваемым – АФМ

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 3 апреля 2025 года прокомментировал ситуацию с расследованием хищений в Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ подтвердил, что расследуется дело по факту хищения. Другие данные досудебного расследования он не сообщил, но отметил, что бывший руководитель федерации Адилет Барменкулов не привлечен к уголовной ответственности.

"В отношении Барменкулова, мы его в настоящий момент подозреваемым не признавали, квалификация на сегодняшний день ему не предъявлена", – сказал Женис Елемесов.

В начале марта 2025 года в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.

8 ноября 2024 года Адилет Барменкулов решил покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола, который занимал с февраля 2022 года. 20 декабря новым президентом КФФ стал Марат Омаров.