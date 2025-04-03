#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Общество

Адилет Барменкулов пока не признан подозреваемым – АФМ

Адилет Барменкулов, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:05 Фото: kff.kz
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 3 апреля 2025 года прокомментировал ситуацию с расследованием хищений в Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ подтвердил, что расследуется дело по факту хищения. Другие данные досудебного расследования он не сообщил, но отметил, что бывший руководитель федерации Адилет Барменкулов не привлечен к уголовной ответственности.

"В отношении Барменкулова, мы его в настоящий момент подозреваемым не признавали, квалификация на сегодняшний день ему не предъявлена", – сказал Женис Елемесов.

В начале марта 2025 года в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.

8 ноября 2024 года Адилет Барменкулов решил покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола, который занимал с февраля 2022 года. 20 декабря новым президентом КФФ стал Марат Омаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
В Миннауки отреагировали на слухи об открытии отцом Куандыка Бишимбаева университета
Общество
12:46, Сегодня
В Миннауки отреагировали на слухи об открытии отцом Куандыка Бишимбаева университета
Прервите разговор: к казахстанцам с важным предупреждением обратился Нацбанк
Общество
12:44, Сегодня
Прервите разговор: к казахстанцам с важным предупреждением обратился Нацбанк
Сенатор заявил о дефиците школ в Акмолинской области
Общество
12:33, Сегодня
Сенатор заявил о дефиците школ в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: