Возврат активов: для водоснабжения в Кызылординской области выделены деньги

Решено выделить из специального государственного фонда порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более трех тысяч человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск – Токабай – Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге. Решение о выделении средств уже принято, передает пресс-служба правительства Казахстана.

В селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман – Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта – порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено. Оставшиеся 524 млн выделены из специального государственного фонда.

Оба объекта планируется запустить в текущем году.

"Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК



4 марта стало известно о направлении 500 млрд тенге для развития жилищного строительства в Казахстане.