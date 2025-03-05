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Новая угроза для казахстанцев скрывается под видом судебных органов

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 09:24 Фото: pexels
В Казахстане мошенничество, связанное с фальшивыми судебными разбирательствами, становится все более распространенным. Специалисты дали важные рекомендации, которые могут помочь предотвратить аферу и сохранить личную безопасность., сообщает Zakon.kz.

Так, аферисты звонят казахстанцам и просят подтвердить свое участие в судебном заседании, где они выступают ответчиками перед судом. Для убедительности они сообщают фамилию, имя и отчество (ФИО), персональные данные, информацию по фейковому или действительному судебному делу.

Далее для подтверждения участия мошенники просят сообщить код из SMS, после получения которого они получают доступ к проведению своих злодеяний через цифровые ресурсы жертвы.

"Перед тем как атаковать мирного жителя, злоумышленники тщательно изучают его через соцсети и утекшие базы данных", – предупреждают специалисты Telegram-канала, специализирующегося на разоблачении аферистов.

Главные советы:

  • Никогда не сообщайте коды посторонним людям, если в SMS не просят озвучить код конкретному должностному лицу.
  • Закройте доступ к вашим соцсетям посторонним людям. Пусть ваши публикации видят только подписчики, с которыми вы знакомы.
  • Будьте спокойны, разумны и бдительны в любых ситуациях.

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Ранее пресс-служба прокуратуры Алматы разместила интересную памятку. В ней подробно описывают шаги, как казахстанцам взыскать ущерб с дропперов, если вы стали жертвой мошенников.

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Также в Комитете по защите прав потребителей рассказали редакции, что делать, если попался "некачественный" китайский автомобиль.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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