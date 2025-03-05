Новая угроза для казахстанцев скрывается под видом судебных органов
Так, аферисты звонят казахстанцам и просят подтвердить свое участие в судебном заседании, где они выступают ответчиками перед судом. Для убедительности они сообщают фамилию, имя и отчество (ФИО), персональные данные, информацию по фейковому или действительному судебному делу.
Далее для подтверждения участия мошенники просят сообщить код из SMS, после получения которого они получают доступ к проведению своих злодеяний через цифровые ресурсы жертвы.
"Перед тем как атаковать мирного жителя, злоумышленники тщательно изучают его через соцсети и утекшие базы данных", – предупреждают специалисты Telegram-канала, специализирующегося на разоблачении аферистов.
Главные советы:
- Никогда не сообщайте коды посторонним людям, если в SMS не просят озвучить код конкретному должностному лицу.
- Закройте доступ к вашим соцсетям посторонним людям. Пусть ваши публикации видят только подписчики, с которыми вы знакомы.
- Будьте спокойны, разумны и бдительны в любых ситуациях.
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