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Общество

В Астане протестировали систему массового оповещения на случай ЧС

Президентское оповещение , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 16:06 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Астане сегодня, 6 марта 2025 года, у жителей и гостей города в смартфонах сработало национальное оповещение, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в настоящее время проводятся работы по подключению Астаны к системе массового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций по технологии Cell Broadcast.

"Данное оповещение проводилось в режиме тестирования. Просим не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", – попросили в министерстве.

Ранее казахстанцев призвали сохранять спокойствие и предупредили о проверке готовности системы оповещения территориального уровня.

Бауыржан Муканов
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