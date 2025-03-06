В Астане протестировали систему массового оповещения на случай ЧС

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В Астане сегодня, 6 марта 2025 года, у жителей и гостей города в смартфонах сработало национальное оповещение, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в настоящее время проводятся работы по подключению Астаны к системе массового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций по технологии Cell Broadcast. "Данное оповещение проводилось в режиме тестирования. Просим не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", – попросили в министерстве. Ранее казахстанцев призвали сохранять спокойствие и предупредили о проверке готовности системы оповещения территориального уровня.

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