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Общество

Нацбанк готов принимать решительные меры для стабилизации инфляции – Тимур Сулейменов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 15:45 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 7 марта 2025 года на пресс-конференции в Астане рассказал о мерах по сдерживанию инфляции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Тимур Сулейменов, повышение ключевой ставки служит сигналом о решимости эффективно контролировать инфляцию.

"Это наш главный мандат. Это подтверждает, что мы готовы принимать непростые, но своевременные решения для стабилизации инфляции и создания условий для развития экономики. Чтобы в будущем более резко не повышать базовую ставку, мы приняли решение повысить ее сейчас", – сказал Тимур Сулейменов.  

Также глава Нацбанка отметил, что решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

"Наши решения связаны друг с другом, для того, чтобы инфляционная спираль не раскрутилась до 2026 года, чтобы мы не упустили инфляцию в 2025 году и, чтобы нам в 2026 году, когда одновременно НДС повышается, не пришлось еще больше ставку задирать – нам этого точно не хочется, поэтому сейчас пока налогово-бюджетная политика сохраняется мягкая, поэтому наша политика должна быть в умеренно-жесткой зоне с тем, чтобы в 2026 году, когда правительство начнет фискальную политику "закручивать", мы имели пространство для смягчения", – отметил глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана поднял базовую ставку до 16,5%.

Бауыржан Муканов
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