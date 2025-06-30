Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане

30 июня в Астане начались предварительные поединки Кубка мира по боксу среди мужчин и женщин. Первыми на столичный ринг поднялись представители прекрасной половины, сообщает Zakon.kz.

Честь женской сборной Казахстана первой достойно защитила одна из ее лидеров Назым Кызайбай, которая порадовала болельщиков стартовой победой на Кубке мира-2025.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024, выступающая в весовой категории до 48 кг, в 1/8 финала переиграла канадку Приянку Диллон.

Затем наступила очередь нашей Анель Сакыш (до 54 кг), которая в 1/16 финала соревнований оказалась сильнее Татьяны Обермайер (Германии).

По ходу встречи казахстанка несколько раз отправляла соперницу в нокдаун.

Стартовые две победы девушек омрачил самый титулованный боксер мужской сборной Абылайхан Жусупов, который не смог выйти в четвертьфинал этапа Кубка мира.

Он на стадии 1/8 финала весовой категории до 70 кг проиграл Алмазу Орозбекову из Кыргызстана. Первые два раунда остались за нашим спортсменом, несмотря на открывшееся рассечение.

В заключительной трехминутке врач поединка принял решение остановить бой, где победителем был объявлен Орозбеков.

Тем временем в минувшие выходные прошли матчи 14-го тура КПЛ-2025, по итогам которого "Кайрат" почти догнал "Астану" в турнирной таблице.