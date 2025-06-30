Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане
Честь женской сборной Казахстана первой достойно защитила одна из ее лидеров Назым Кызайбай, которая порадовала болельщиков стартовой победой на Кубке мира-2025.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024, выступающая в весовой категории до 48 кг, в 1/8 финала переиграла канадку Приянку Диллон.
Затем наступила очередь нашей Анель Сакыш (до 54 кг), которая в 1/16 финала соревнований оказалась сильнее Татьяны Обермайер (Германии).
По ходу встречи казахстанка несколько раз отправляла соперницу в нокдаун.
Стартовые две победы девушек омрачил самый титулованный боксер мужской сборной Абылайхан Жусупов, который не смог выйти в четвертьфинал этапа Кубка мира.
Он на стадии 1/8 финала весовой категории до 70 кг проиграл Алмазу Орозбекову из Кыргызстана. Первые два раунда остались за нашим спортсменом, несмотря на открывшееся рассечение.
В заключительной трехминутке врач поединка принял решение остановить бой, где победителем был объявлен Орозбеков.
Тем временем в минувшие выходные прошли матчи 14-го тура КПЛ-2025, по итогам которого "Кайрат" почти догнал "Астану" в турнирной таблице.