#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Спорт

Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане

Бокс Победа Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:00 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
30 июня в Астане начались предварительные поединки Кубка мира по боксу среди мужчин и женщин. Первыми на столичный ринг поднялись представители прекрасной половины, сообщает Zakon.kz.

Честь женской сборной Казахстана первой достойно защитила одна из ее лидеров Назым Кызайбай, которая порадовала болельщиков стартовой победой на Кубке мира-2025.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024, выступающая в весовой категории до 48 кг, в 1/8 финала переиграла канадку Приянку Диллон.

Затем наступила очередь нашей Анель Сакыш (до 54 кг), которая в 1/16 финала соревнований оказалась сильнее Татьяны Обермайер (Германии).

По ходу встречи казахстанка несколько раз отправляла соперницу в нокдаун.

Стартовые две победы девушек омрачил самый титулованный боксер мужской сборной Абылайхан Жусупов, который не смог выйти в четвертьфинал этапа Кубка мира.

Он на стадии 1/8 финала весовой категории до 70 кг проиграл Алмазу Орозбекову из Кыргызстана. Первые два раунда остались за нашим спортсменом, несмотря на открывшееся рассечение.

В заключительной трехминутке врач поединка принял решение остановить бой, где победителем был объявлен Орозбеков.

Тем временем в минувшие выходные прошли матчи 14-го тура КПЛ-2025, по итогам которого "Кайрат" почти догнал "Астану" в турнирной таблице. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"
Спорт
15:30, Сегодня
Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"
Кто из казахстанцев открывает основную сетку "Уимблдона-2025"
Спорт
13:20, Сегодня
Кто из казахстанцев открывает основную сетку "Уимблдона-2025"
"Кайрат" почти догнал "Астану" в чемпионской гонке КПЛ-2025
Спорт
11:53, Сегодня
"Кайрат" почти догнал "Астану" в чемпионской гонке КПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: