Утеря или кража удостоверения личности: что важно знать казахстанцам про оплату госпошлины
Фото: Telegram/dp_abai
В Департаменте полиции области Абай обратились к казахстанцам, которым напомнили порядок восстановления удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.
Удостоверение личности – основной документ каждого гражданина Казахстана, достигшего 16 лет.
"В случае его утраты или кражи необходимо обратиться в любой филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" для восстановления", – уточнили в пресс-службе ДП области Абай в среду.
Что делать при утере или краже удостоверения личности?
Для восстановления документа потребуется:
- Письменное заявление с указанием обстоятельств утраты (при краже – талон-уведомление из отдела полиции).
- Документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины (при наличии).
- Паспорт гражданина Республики Казахстан (если имеется).
- Оплата госпошлины за получение нового удостоверения.
Как оплатить госпошлину?
Госпошлина составляет 786,4 тенге в 2025 году и может быть оплачена через мобильные приложения банков второго уровня при помощи QR-кода или в отделениях АО "Казпочта".
"Важно! Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, сумма госпошлины увеличивается до 1 МРП, то есть 3932 тенге".Пресс-служба ДП области Абай
По данным полиции, с начала текущего года в области Абай было задокументировано около 1500 случаев утраты удостоверений личности.
"Согласно ст. 492 КоАП РК, проживание на территории Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному документу влечет административную ответственность", – напомнили в пресс-службе ДП области Абай.
4 марта 2025 года стало известно, что казахстанцы смогут менять удостоверение личности в онлайн-формате. Подробнее об этом здесь.
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