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Общество

Утеря или кража удостоверения личности: что важно знать казахстанцам про оплату госпошлины

удостоверение личности, порядок восстановления, что важно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:23 Фото: Telegram/dp_abai
В Департаменте полиции области Абай обратились к казахстанцам, которым напомнили порядок восстановления удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.

Удостоверение личности – основной документ каждого гражданина Казахстана, достигшего 16 лет.

"В случае его утраты или кражи необходимо обратиться в любой филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" для восстановления", – уточнили в пресс-службе ДП области Абай в среду.

Что делать при утере или краже удостоверения личности?

Для восстановления документа потребуется:

  1. Письменное заявление с указанием обстоятельств утраты (при краже – талон-уведомление из отдела полиции).
  2. Документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины (при наличии).
  3. Паспорт гражданина Республики Казахстан (если имеется).
  4. Оплата госпошлины за получение нового удостоверения.

Как оплатить госпошлину?

Госпошлина составляет 786,4 тенге в 2025 году и может быть оплачена через мобильные приложения банков второго уровня при помощи QR-кода или в отделениях АО "Казпочта".

"Важно! Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, сумма госпошлины увеличивается до 1 МРП, то есть 3932 тенге".Пресс-служба ДП области Абай

По данным полиции, с начала текущего года в области Абай было задокументировано около 1500 случаев утраты удостоверений личности.

"Согласно ст. 492 КоАП РК, проживание на территории Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному документу влечет административную ответственность", – напомнили в пресс-службе ДП области Абай.

4 марта 2025 года стало известно, что казахстанцы смогут менять удостоверение личности в онлайн-формате. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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