11 районов Восточного Казахстана перешли на новый график работы

В Восточно-Казахстанской области увеличилось число районов, перешедших на новый график работы в связи с переводом времени. Теперь в 11 районах региона для сотрудников государственных учреждений, предприятий и социальных служб рабочий день будет начинаться в 08:00, сообщает Zakon.kz.

Первым, кто перешел на "свой" график, стал Катон-Карагайский район. Затем к нему присоединились Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Глубоковский, Шемонаихинский районы, а также Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай.

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Так, теперь рабочий день будет длиться до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.

Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подчеркивает, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе.

Также глава Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев добавляет:

"Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития".

По данным издания Yk-news.kz, изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по схожему графику.

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Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 11 марта 2025 года в правительстве представили итоги мониторинга влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.