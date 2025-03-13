11 районов Восточного Казахстана перешли на новый график работы
Первым, кто перешел на "свой" график, стал Катон-Карагайский район. Затем к нему присоединились Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Глубоковский, Шемонаихинский районы, а также Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай.
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Так, теперь рабочий день будет длиться до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.
Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подчеркивает, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе.
Также глава Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев добавляет:
"Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития".
По данным издания Yk-news.kz, изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по схожему графику.
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