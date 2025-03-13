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Общество

На Алматы надвигаются дожди и тепло до 15°С

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 15:16 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем городам Казахстана. Так, с 14 по 16 марта в Астане по-прежнему будет бушевать непогода. Жителям Алматы и Шымкента везет больше. Несмотря на дожди, там ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0 градусов.
  • 15 марта: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +1+3°.
  • 16 марта: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +2+4°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +11+13°.
  • 15 марта: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°.
  • 16 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4, днем +17+19°.
  • 15-16 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19°.

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Ранее метеорологи опубликовали прогноз погоды по стране на 13, 14 и 15 марта 2025 года. Согласно их данным, на юг страны придет настоящая весна.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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