На Алматы надвигаются дожди и тепло до 15°С

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем городам Казахстана. Так, с 14 по 16 марта в Астане по-прежнему будет бушевать непогода. Жителям Алматы и Шымкента везет больше. Несмотря на дожди, там ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0 градусов.

15 марта: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +1+3°.

16 марта: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +2+4°. Прогноз погоды по Алматы 14 марта: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +11+13°.

15 марта: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°.

16 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°. Прогноз погоды по Шымкенту 14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4, днем +17+19°.

15-16 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19°. Материал по теме В Алматы расцвели первые подснежники Ранее метеорологи опубликовали прогноз погоды по стране на 13, 14 и 15 марта 2025 года. Согласно их данным, на юг страны придет настоящая весна.

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