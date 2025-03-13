На Алматы надвигаются дожди и тепло до 15°С
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем городам Казахстана. Так, с 14 по 16 марта в Астане по-прежнему будет бушевать непогода. Жителям Алматы и Шымкента везет больше. Несмотря на дожди, там ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0 градусов.
- 15 марта: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +1+3°.
- 16 марта: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +2+4°.
Прогноз погоды по Алматы
- 14 марта: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +11+13°.
- 15 марта: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°.
- 16 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4, днем +17+19°.
- 15-16 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19°.
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