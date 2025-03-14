Воздушных замков мы уже повидали сполна – Токаев о планах по созданию наукоградов

Фото: primeminister.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года заявил, что планы правительства по созданию наукоградов должны быть проработаны и базироваться на реальных расчетах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что в современном мире экономика должна опираться на инновации. "Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау". Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Учитывая мнение ученых, он сообщил, что вторым наукоградом мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. "Предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий. У нас есть такая болезнь: мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них и они повисают в воздухе. Красивые планы, конечно же, хорошо, но нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей, и самое главное – рациональное исполнение этих планов. Поэтому я предупреждаю, что в целом предложения принимаются, действительно, наукограды нужны, логично будет их строить в Алматы и Курчатове, но правительство вместе с учеными и соответствующим профильным министерством должны очень четко понимать, что нужен результат", – резюмировал президент. Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы.

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