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Общество

В ВКО показали, как взрывают лавины, чтобы не завалило дороги

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 15:45 Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области провели несколько контролируемых спусков с заснеженных гор, чтобы сберечь трассы от завалов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, параллельно хребту, где провели контролируемый спуск снега, проходит дорога с активным автомобильным движением "Усть-Каменогорск-Самарское". Здесь, на 132-137 км расположены три лавиносбора, на которых проводились превентивные меры.

"По подсчетам специалистов ГУ "Казселезащита" МЧС РК, объем снежной массы, сошедшей после контролируемых взрывов, составил 1850 кубических метров", – рассказали в МЧС.

Ранее снежные лавины сошли и заблокировали дороги в двух регионах Казахстана, в том числе и в Восточно-Казахстанской области.

10 марта 2025 года в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

Андрей Дюсупов
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