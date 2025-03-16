В ВКО показали, как взрывают лавины, чтобы не завалило дороги

В Восточно-Казахстанской области провели несколько контролируемых спусков с заснеженных гор, чтобы сберечь трассы от завалов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, параллельно хребту, где провели контролируемый спуск снега, проходит дорога с активным автомобильным движением "Усть-Каменогорск-Самарское". Здесь, на 132-137 км расположены три лавиносбора, на которых проводились превентивные меры.

"По подсчетам специалистов ГУ "Казселезащита" МЧС РК, объем снежной массы, сошедшей после контролируемых взрывов, составил 1850 кубических метров", – рассказали в МЧС.

Ранее снежные лавины сошли и заблокировали дороги в двух регионах Казахстана, в том числе и в Восточно-Казахстанской области.

10 марта 2025 года в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.