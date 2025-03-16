На юге потеплеет до +27: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 17 по 19 марта
В понедельник, 17 марта, по прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.
"Лишь на севере и северо-западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В целом по стране ожидается туман, усиление ветра, на севере – гололед, днем на юго-западе – пыльная буря.
В Астане
17 марта: ночью переменная облачность, без осадков. Туман, ночью и утром гололед. Днем переменная облачность, утром и днем дождь. Туман. Ветер южный 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +5+7°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +7+9°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°.
В Алматы
17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.
В Шымкенте
17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +20+22°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +25+27°.
Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.