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Общество

На юге потеплеет до +27: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 17 по 19 марта

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 17:56 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 17 по 19 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 17 марта, по прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере и северо-западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидается туман, усиление ветра, на севере – гололед, днем на юго-западе – пыльная буря.

В Астане

17 марта: ночью переменная облачность, без осадков. Туман, ночью и утром гололед. Днем переменная облачность, утром и днем дождь. Туман. Ветер южный 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +5+7°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +7+9°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°.

В Алматы

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.

В Шымкенте

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +20+22°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +25+27°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.

Андрей Дюсупов
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