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Экс-министру Марату Бекетаеву продлили арест

Экс-министру Марату Бекетаеву продлили арест Фото: gov.kz
Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест на один месяц – до 21 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 декабря 2023 года, рассказали в пресс-службе суда Астаны.

"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 января 2024 года", – подтвердили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе суда Астаны.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, "задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству". При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного. Подробности по ссылке выше.

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23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным бывшим министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев.

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Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

Динара Халдарова
Астана МЮ РК Бекетаев Марат Казахстан
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