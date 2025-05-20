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Общество

От 37-градусной жары до дождей с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

От 37-градусной жары до дождей с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:28 Фото: unsplash
В Астану, Алматы и Шымкент с 21 по 23 мая 2025 года вернутся дожди с грозами. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
  • 22 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +16+18°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +33+35°С.
  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
  • 23 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:28
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