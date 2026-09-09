Гибель фельдшера Улданы Мырзуан: суд приступил к допросу подсудимой

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны сегодня, 9 сентября 2026 года, начался допрос подсудимой по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Сауле Жубаниязова утверждает, что ничего не предвещало беду, а предыдущий председатель ОСИ говорила, что дом в идеальном состоянии и что она будет "только цветочки высаживать". Но сегодня, по ее словам, состояние дома ухудшается.

"На данный момент в моей квартире, вот, неделю назад мы вызывали МЧС, на потолке пошла трещина. Я ходила по стороне первого подъезда, до второго-третьего этажа дыры есть. Сейчас мы пишем, трубим, МЧС вызываем, чтобы нам что-то помогли сделать, потому что мы сами не сможем. У нас и денег таких нет, чтобы вызвать какую-то технику, чтобы снять фасадную часть, чтобы укрепление сделать... Новые трещины появились на уровне с девятого по второй этаж – ночью был слышен треск. После этого в воскресенье мы вызвали МЧС, попросили огородить часть первого подъезда, потому что сейчас там идет катастрофическое разрушение вплоть до того, что на втором этаже полсантиметра стены в квартире отошло от потолка", – сказала она.

По ее словам, она как действующий председатель ОСИ предложила жителям дома провести необходимые работы через "Өркен қала". Однако жители дома отказались.

Она также призвала суд разобраться во всех обстоятельствах дела.

"Я считаю, что я не виновата в этом случае, я виновата только перед детьми, перед своей мамой за то, что я взяла этот дом, председателем стала. Я думаю, что я своим детям нужна здоровая, счастливая и рядом. Поэтому прошу, уважаемый суд, вынести приговор, правильный в рамках всех обстоятельств", – обратилась она к судье.

Ранее специалист в области строительной деятельности Вероника Лобанова назвала первопричину обрушения части фасада жилого дома и рассказала, могли ли жители дома самостоятельно устранить дефекты фасада жилого дома до их обрушения.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.