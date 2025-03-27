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Общество

Алматинцам разрешили жаловаться на разбитые дороги

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы 27 марта 2025 года выступили с интересным заявлением. В нем говорится, что жители мегаполиса могут подать заявки на устранение ям на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

Пожаловаться можно посредством чат-бота @AlmatyJolybot:

"Не принимаются голосовые сообщения, а также видео без текста. Прием идет в будние дни с 9:00 до 18:00".

Для этого необходимо отправить:

  • текст обращения,
  • фото/видео дефекта,
  • адрес и точные координаты,
  • свои контактные данные.

Уже после того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне.

"Для эффективного рассмотрения жалоб и предложений необходимо направлять их только через официальные каналы".Пресс-служба акимата Алматы

Стоит уточнить, что обращения и комментарии в различных пабликах в социальных сетях не всегда подпадают в процесс рассмотрения.

Также в акимате рассказали, что с установлением благоприятных погодных условий районными акиматами будет начат текущий (ямочный ремонт) улично-дорожной сети.

В каждом районе будет охвачено порядка 30 тыс. кв. м дорожного полотна.

29 марта 2025 года в Алматы будут введены временные ограничения на дорогах из-за международных мероприятий. Так, по данным правоохранителей, на этих участках возможны корректировки в дорожном движении: ул. Майлина, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ВОАД, пр. Аль-Фараби, пр. Достык, ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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