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Общество

В МНЭ отказались от идеи введения налога на роскошь в Казахстане

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 17:28 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 27 марта 2025 года рассказал, как предлагается облагать налогом богатых казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Азамата Амрина озвучить позицию по данному вопросу.

"Отдельного налога на роскошь не будет. Будет отдельное, повышенное налогообложение на отдельные объекты. То есть, например, на дорогой алкоголь. Если завозят бутылку, допустим, коньяка, который стоит более 5 млн тенге одна бутылка. А налог там, по-моему, около 470 тенге в одной бутылке. Теперь к этому мы добавили 10% от стоимости, то есть это дополнительный акциз будет. Акциз на табак дополнительный будет", – отметил он.

Такое же видение у МНЭ в части дорогих авто.

"При ввозе, если стоимость автомашины более 100 тыс. долларов, то дополнительный акциз тоже в размере 10% от таможенной стоимости при ввозе будет облагаться. Это если одно транспортное средство, а на второе транспортное средство, помимо просто таможенной стоимости, еще будет прирост стоимости. То есть здесь вот такое усиление сделано. Это сейчас в проекте кодекса", – добавил вице-министр.

По налогу на имущество предлагается ввести понятие "совокупная стоимость".

"Действующая шкала налога на имущество прогрессивная, то есть в зависимости от стоимости и ставка больше. Порядок исчисления объекта налогообложения таков, что по каждому объекту отдельно считается. Теперь в случае, если более трех объектов у одного человека, то стоимость его будет считаться совокупно. Например, у человека квартира 25 млн стоит. От него ставка 0,1% от стоимости. Теперь, если у меня, допустим, пять таких квартир по 25 миллионов, то там шкала налога уже не 0,1, а 1%. Соответственно, со всей стоимости 1% – это будет больше в 10 раз, чем по одному объекту смотреть. Поэтому здесь называется "налог на роскошь": то есть у тебя есть средства на пять квартир, то, соответственно, налог у тебя будет повышенный. Если будет, действительно, разбиваться на отдельных собственников, то это не "серая" схема. Здесь мы ничего сделать не сможем, будем облагать каждый объект отдельно", – подчеркнул Азамат Амрин.

Сколько денег отдадут богатые казахстанцы, если в стране введут прогрессивное налогообложение, можно прочитать здесь.

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Мадина Мамырханова
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