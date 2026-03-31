От -1°С до +30°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 1-3 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 1, 2 и 3 апреля 2026 года. Из него следует, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков и температурные качели от -1°С до +30°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +13+15°С.

2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Алматы 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

2-3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

