Общество

От -1°С до +30°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 1-3 апреля

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, виды города Алматы Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 14:43 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 1, 2 и 3 апреля 2026 года. Из него следует, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков и температурные качели от -1°С до +30°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +13+15°С.
  • 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.
  • 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
  • 2-3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.
  • 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 14:43
Грозы, туман и гололед: штормовое предупреждение по Казахстану на вторник

Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигаются ливни, жара до +32°С и сильный ветер. Подробнее о том, что ждет страну 31 марта, 1-2 апреля 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года
19:31, 31 декабря 2025
Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
17:50, 31 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
От заморозков до 26℃ тепла: о погоде на 1-3 апреля в Астане, Алматы и Шымкенте
15:34, 31 марта 2025
От заморозков до 26℃ тепла: о погоде на 1-3 апреля в Астане, Алматы и Шымкенте
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан выиграл "золото" в последний день чемпионата Азии по велотреку
15:24, Сегодня
Казахстан выиграл "золото" в последний день чемпионата Азии по велотреку
Казахстанцы сотворили историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае
15:14, Сегодня
Казахстанцы сотворили историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае
"Узбекский боксёр - не мальчик для битья": Сабырхану дали совет перед боем за медаль на ЧА
15:08, Сегодня
"Узбекский боксёр - не мальчик для битья": Сабырхану дали совет перед боем за медаль на ЧА
Теннисистка сборной Казахстана с разгрома начала поход за новым титулом
14:53, Сегодня
Теннисистка сборной Казахстана с разгрома начала поход за новым титулом
