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Общество

Прокуратура защитила права жителей столичного ЖК через суд

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 18:49 Фото: Zakon.kz
Прокуратура района Сарайшық города Астаны добилась решения проблемы с электроснабжением жилого комплекса "Алтын Отау", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

В ведомстве пояснили, что ранее поступило коллективное обращение от жителей ЖК, которые жаловались на регулярные перебои с подачей электроэнергии. Установлено, что застройщик уклонялся от выполнения обязательств по установке трансформаторной подстанции.


"В целях разрешения проблемного вопроса прокуратурой подано заявление в суд об обязательствах застройщика смонтировать подстанцию, а также ввести дом в надлежащую эксплуатацию. 11 марта 2025 года иск судом удовлетворен",  – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лекарства не выдавали жителям ЗКО. За дело взялись прокуроры и решили проблему. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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