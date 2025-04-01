Прокуратура защитила права жителей столичного ЖК через суд
Фото: Zakon.kz
Прокуратура района Сарайшық города Астаны добилась решения проблемы с электроснабжением жилого комплекса "Алтын Отау", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
В ведомстве пояснили, что ранее поступило коллективное обращение от жителей ЖК, которые жаловались на регулярные перебои с подачей электроэнергии. Установлено, что застройщик уклонялся от выполнения обязательств по установке трансформаторной подстанции.
"В целях разрешения проблемного вопроса прокуратурой подано заявление в суд об обязательствах застройщика смонтировать подстанцию, а также ввести дом в надлежащую эксплуатацию. 11 марта 2025 года иск судом удовлетворен", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что лекарства не выдавали жителям ЗКО. За дело взялись прокуроры и решили проблему.
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