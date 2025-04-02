Розыгрыши с людьми в форме спецназовцев возмутили депутата

Депутат Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта по вопросам охранной деятельности 2 апреля 2025 года раскритиковал розыгрыши на свадьбах и мероприятиях с участием псевдополицейских, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в социальных сетях есть видео с розыгрышами, где люди одевают специальную форму представителей правоохранительных органов.

"Они заходят на свадьбы в форме сотрудников МВД, производят какие-то действия, а потом поздравляют и говорят, что они пранкеры. Во-первых, откуда они взяли форму? Потом, действия таких шутников наносят существенный урон порядку в обществе: надев специальную форму сотрудников специальных госорганов, они наносят физический и психологический вред этим людям, и в конце выясняется, что это пранк. Кроме того, они там зачитывают какие-то псевдосанкции прокурора, финпола", – возмутился Елнур Бейсенбаев.

Его интересует, откуда у них полицейская форма и какая за это предусмотрена ответственность.

"Что касается формы, то, к сожалению, на сегодня в военторге полицейская форма продается. Это осталось. Что касается черного камуфляжа, он используется и другими структурами и практически без опознавательных знаков. Автоматы все эти – макеты игрушечные. У нас есть ответственность за использование формы в корыстных целях. Здесь я считаю, что есть какой-то правовой пробел, и по большому счету, я абсолютно согласен с вами – мы готовы принять участие в обсуждении по ужесточению ответственности за эти вещи. Сегодня мы можем привлечь, если там есть какие-то нарушения, по мелкому хулиганству и не более того, как правило", – ответил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

1 февраля столичные полицейские задержали людей, которые, прикрываясь "пранком", грубо нарушили общественный порядок: в лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.