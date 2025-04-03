На длительный срок посадили казахстанку за сомнительную переписку с родственником

В Жезказгане вынесли приговор женщине, обвиненной в пропаганде терроризма (хранение с целью распространения и распространение материалов указанного содержания с использованием сетей телекоммуникации), сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 3 апреля судом области Улытау информации, подсудимая, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с 2017 по 2018 год переписывалась в Telegram под вымышленным аккаунтом с близким родственником, живущим в Казахстане. Она отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма.

В суде женщина признала вину и просила суд не лишать ее свободы. Приговором Жезказганского городского суда она признана виновной по ст. 256 ч. 2 УК и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Ее несовершеннолетние дети переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Ираке несколько казахстанок получили пожизненное заключение. Повлиять на приговор Казахстан не мог, но сейчас ведет переговоры о передаче их на Родину.