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Общество

На длительный срок посадили казахстанку за сомнительную переписку с родственником

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:00 Фото: Zakon.kz
В Жезказгане вынесли приговор женщине, обвиненной в пропаганде терроризма (хранение с целью распространения и распространение материалов указанного содержания с использованием сетей телекоммуникации), сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 3 апреля судом области Улытау информации, подсудимая, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с 2017 по 2018 год переписывалась в Telegram под вымышленным аккаунтом с близким родственником, живущим в Казахстане. Она отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма.

В суде женщина признала вину и просила суд не лишать ее свободы. Приговором Жезказганского городского суда она признана виновной по ст. 256 ч. 2 УК и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Ее несовершеннолетние дети переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Ираке несколько казахстанок получили пожизненное заключение. Повлиять на приговор Казахстан не мог, но сейчас ведет переговоры о передаче их на Родину.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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