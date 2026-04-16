Автобусные остановки переименовали в Астане

В столице Казахстана обновили названия девяти остановочных пунктов, сообщает Zakon.kz.

При этом маршруты автобусов остались без изменений, передает пресс-служба City Transportation Systems на своем аккаунте в Instagram. По данным городских служб, корректировка наименований затронула как центральные улицы, так и районы активной жилой застройки. Власти отмечают, что изменения направлены на актуализацию городской инфраструктуры и привязку остановок к новым объектам.

Так, остановка "Е-16" по улице Ж. Молдагалиева теперь называется "ул. Ж. Молдагалиева". Через нее проходят маршруты №17, 29, 29А, 56, 61 и 63.

Остановка "Торгово-экономический колледж" по улице Кенесары получила новое название "ЖК "Каминный". Здесь курсируют маршруты №9, 13, 55А, 55Б и 82.

Остановка "Школа-лицей №15" теперь обозначается как "пр. Женис". Ее обслуживают маршруты №4, 4А, 5, 5А, 7, 12, 20, 21, 25, 31, 40, 71 и 72.

Остановка "Гостиница Бахыт" на проспекте Н. Тлендиева переименована в "ЖК "Жеті жол". Через нее проходят маршруты №46, 49, 65, 120А, 306, 310, 311, 319, 326 и 328.

Изменения также коснулись остановки "Гипермаркет "Метро" по ул. С. Шаймерденова, которая получила два новых названия в зависимости от направления движения: "ЖК "Yrys" и "ЖК "Амирель". Здесь курсируют маршруты №65, 71 и 75.

Остановка "Astana Medical Center" по улице А. Байтурсынова теперь называется "Школа-лицей Binom им. А. Байтурсынулы". Ее обслуживают маршруты №11, 21, 32, 57, 65 и 507.

Остановка "Железнодорожник" на шоссе Коргалжын переименована в "Школа № 90". Через нее проходят маршруты №27, 35, 36, 45, 62, 66, 305 и 312.

Остановка "Школа Зерде" по проспекту Сарыарка теперь носит название "Школа-лицей №15". Здесь курсируют маршруты №12, 21, 26, 36, 46, 50, 53 и 54.

Также остановка "12 месяцев" на шоссе Алаш получила новое название – "ул. Жетіген". Ее обслуживают маршруты №1, 6, 7, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 82, 120, 120А и 307.

Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать обновленные названия остановок при планировании поездок, особенно при использовании навигационных приложений, поскольку данные там могут обновляться с задержкой.

С 15 апреля на шести городских и семи экспресс-маршрутах Астаны добавились 37 автобусов.