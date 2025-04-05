В акимате Усть-Каменогорска ответили, сколько зданий упадут в случае 7-балльного землетрясения
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Акимат Усть-Каменогорска опубликовал паспорт безопасности областного центра. В нем отображены показатели риска возникновения опасных геофизических явлений, сообщает Zakon.kz.
По информации sozmedia.kz, в документе говорится, что Усть-Каменогорск находится в сейсмически опасной зоне с возможным землетрясением силой 7 баллов. И вот, согласно методике оценки возможной обстановки при возникновении прогнозируемого землетрясения:
- 788 зданий построенные без учета сейсмики получат тяжелые повреждения (большие и глубокие трещины);
- 9768 зданий получат разрушительные повреждения (сквозные трещины, проломы в стенах, обрушение частей зданий, внутренних стен).
В этом же документе указано, что на территории города Усть-Каменогорск нет сейсмостанций.
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