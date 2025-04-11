Глава Нацбанка о мировых торговых войнах: Вместе с вызовами есть и возможности

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге высказался о последствиях последних решений президента США, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Нацбанк пересматривать сценарии действий с учетом торговых войн.

"Там же не только изменение торговли, там изменение инвестиционных потоков, но и вообще в целом структуры распределения промышленных производственных средств на всей планете, реиндустриализация в Америке. Это то, к чему необходимо быть готовым такому государству, как мы. То есть относительно небольшая экономика, открытая, которая вовлечена во все эти цепочки, это безусловно", – ответил Тимур Сулейменов.

Он же рассказал, какие перспективы могут открыться перед Казахстаном.

"Вместе с вызовами есть и возможности. Мы видим, в частности, какую-то определенную возможность сближения Европы с Китаем. И здесь то, о чем мы всегда говорили – "Западная Европа – Западный Китай", Транскаспийский маршрут. Казахстан, как срединное в данном случае государство, может на этом зарабатывать. То есть обо всем этом необходимо думать... Я думаю, мы будем готовы к любым вызовам и сложным вопросам, проблемам, которые могут быть в будущем", – заверил глава Нацбанка.

11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках. Он отметил, что "в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны".