#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

Казахстанские школьники триумфально выступили на Всемирной летней гимназиаде

Казахстан, школьники, Всемирная летняя гимназиада, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 20:09 Фото: Минпросвещения РК
Сборная Казахстана успешно завершила выступление на Всемирной летней школьной гимназиаде ISF U-15, проходившей с 4 по 14 апреля в сербском городе Златибор, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 13 апреля в Министерстве просвещения РК, ISF U-15 – крупнейшее в мире мультиспортивное соревнование для школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В этом году в нем приняли участие более 3000 юных спортсменов из более чем 65 стран.

"Национальную сборную Казахстана представили 23 школьника, прошедших республиканский отбор. Юные спортсмены выступили в четырех видах спорта: дзюдо, вольная борьба, бокс и шахматы. По итогам соревнований казахстанская команда завоевала 11 медалей. В боксе золотые награды выиграли Айбек Садык, Шынгысхан Макаров, Нуртас Алимбай, Сайлауказы Сымбат и Нурболат Амир. Бронзовую медаль завоевал Алихан Смагул", – говорится в сообщении. 

Также сообщается, что в дзюдо отличился Бакдаулет Серикали, завоевавший "золото", а Ерасыл Калмаханбет стал бронзовым призером.

В вольной борьбе "серебро" выиграл Висхан Арашов, бронзовые медали – Мансур Акылбай и Нуркожа Калыбек.

В шахматном турнире Олтинай Алгаппарова и Жанат Нурым были удостоены наград Международного комитета честной игры за проявление спортивного духа и соблюдение этических норм.

"Казахстан принимает участие в гимназиаде ISF с 2022 года и уже зарекомендовал себя как сильная и перспективная команда на международной арене", – отметили в ведомстве. 

А ранее четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Заморозки и дожди: какая погода ждет казахстанцев с 14 по 16 апреля
Общество
17:59, Сегодня
Заморозки и дожди: какая погода ждет казахстанцев с 14 по 16 апреля
Восход розовой Луны над горами Алматы показал популярный фотограф
Общество
17:46, Сегодня
Восход розовой Луны над горами Алматы показал популярный фотограф
Паводки-2025: что известно о ситуации на водохранилищах страны
Общество
16:30, Сегодня
Паводки-2025: что известно о ситуации на водохранилищах страны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: