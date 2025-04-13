Казахстанские школьники триумфально выступили на Всемирной летней гимназиаде

Сборная Казахстана успешно завершила выступление на Всемирной летней школьной гимназиаде ISF U-15, проходившей с 4 по 14 апреля в сербском городе Златибор, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 13 апреля в Министерстве просвещения РК, ISF U-15 – крупнейшее в мире мультиспортивное соревнование для школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В этом году в нем приняли участие более 3000 юных спортсменов из более чем 65 стран.

"Национальную сборную Казахстана представили 23 школьника, прошедших республиканский отбор. Юные спортсмены выступили в четырех видах спорта: дзюдо, вольная борьба, бокс и шахматы. По итогам соревнований казахстанская команда завоевала 11 медалей. В боксе золотые награды выиграли Айбек Садык, Шынгысхан Макаров, Нуртас Алимбай, Сайлауказы Сымбат и Нурболат Амир. Бронзовую медаль завоевал Алихан Смагул", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в дзюдо отличился Бакдаулет Серикали, завоевавший "золото", а Ерасыл Калмаханбет стал бронзовым призером.

В вольной борьбе "серебро" выиграл Висхан Арашов, бронзовые медали – Мансур Акылбай и Нуркожа Калыбек.

В шахматном турнире Олтинай Алгаппарова и Жанат Нурым были удостоены наград Международного комитета честной игры за проявление спортивного духа и соблюдение этических норм.

"Казахстан принимает участие в гимназиаде ISF с 2022 года и уже зарекомендовал себя как сильная и перспективная команда на международной арене", – отметили в ведомстве.

А ранее четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам.