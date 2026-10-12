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Общество

11 побед из 11: школьники из Казахстана триумфально выступили на мировом чемпионате по робототехнике

Казахстан, школьники, чемпионат, робототехника, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 08:38 Фото: Telegram/oqu_agartu
Национальная сборная Казахстана вошла в четверку лидеров мирового рейтинга международного чемпионата по спортивной робототехнике FIRST Global Challenge 2026, прошедшего в городе Инчхон (Республика Корея), сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие команды из 185 стран мира.

"Казахстанские школьники одержали победу во всех 11 квалификационных матчах и вышли в плей-офф. По итогам соревнований сборная заняла четвертое место в мировом рейтинге, продемонстрировав высокий уровень инженерной подготовки и командной работы", – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК сегодня, 12 октября 2026 года.
Казахстан, школьники, чемпионат, робототехника, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 08:38

Фото: Telegram/oqu_agartu

Отмечается, что на протяжении предыдущих четырех лет сборная Казахстана становилась победителем FIRST Global Challenge. Результат этого года, как подчеркнули в ведомстве, вновь подтвердил конкурентоспособность отечественных школьников на международной арене.

Казахстан, школьники, чемпионат, робототехника, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 08:38

Фото: Telegram/oqu_agartu

Казахстан, школьники, чемпионат, робототехника, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 08:38

Фото: Telegram/oqu_agartu

В состав национальной сборной вошли четыре ученика 9-11-х классов школы-лицея №92 им. М. Ганди города Алматы: Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали и Арнур Абдулла, а также ученик гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина Ерасыл Ендібай.

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6 августа 2026 года сообщалось, что казахстанские школьники впервые представили страну в международной научной программе. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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