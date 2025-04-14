Загнали в ловушку более 320 тысяч человек: в Алматы арестовали имущество МФО на 32 млрд тенге

В Алматы арестовано имущество руководства нескольких микрофинансовых организаций (МФО) на 32 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) от 14 апреля, в Алматы продолжается расследование в отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности

"Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. Заемщиков, имеющих просрочку платежей, вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями – "Hava Finance", "SF Offline" и "POS Credit". При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита", – рассказали в АФМ.

В рамках расследования на счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На два его жилых дома и машины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.

Генеральная прокуратура 14 апреля рассказала о задержании группы интернет-мошенников, которые завладели более 150 млн тенге казахстанцев.