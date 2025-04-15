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Общество

Паводки в Казахстане: о ситуации в регионах рассказали спасатели

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:57 Фото: primeminister.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на заседании правительства 15 апреля 2025 года рассказал, где активная фаза паводков завершена и где только ожидается половодье, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Турсынбаев заявил, что на юге и западе подтоплений населенных пунктов не было.

"На прошлой неделе из-за большого притока талых вод и дождя произошло подтопление жилых домов в Акмолинской области. Существующие водопропускные системы не справились с таким объемом воды. Это потребовало оперативно перебросить в регион дополнительные силы и средства из Астаны и Карагандинской области, а также воинских частей МЧС", – добавил он.

В итоге, по его данным, была осуществлена безотлагательная эвакуация граждан, проведены аварийно-спасательные и неотложные работы. В настоящее время снижается уровень воды в местных реках.

"Следующий этап половодья ожидается в Северо- и Восточно-Казахстанских областях, где активно продолжаются превентивные мероприятия. Ранее в эти регионы были направлены резервные силы и средства, в том числе воинских частей. Ситуация находится на контроле, дополнительные силы и средства готовы к переброске", – заверил вице-министр.

8 апреля сообщалось, что пять населенных пунктов Астраханского района – это села Старый Колутон, Ягодное, Новый Колутон, Енбек и Караколь – отрезаны от сообщения. Тогда в МЧС заявили, что уровень реки Калкутан идет на спад, наблюдается снижение, обстановка стабильная. В этот же день пресс-служба МЧС опубликовала видео спасения собаки в Акмолинской области.

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Мадина Мамырханова
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