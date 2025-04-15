Появление палаточного лагеря на юге Казахстана объяснили в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев 15 апреля 2025 года на брифинге в правительстве объяснил, что после землетрясения в ряде районов Жамбылской области были оперативно стянуты все силы на случай эвакуации, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что после толчков на юге Казахстана – в Мерке и других населенных пунктах – стали появляться палаточные городки, а также стала стягиваться техника. Это вызвало вопросы у местных жителей: остались ли палаточные лагеря и для чего все это было сделано?

"Согласно алгоритму наших действий – МЧС и других госорганов – на возможное дальнейшее усложнение обстановки мы должны реагировать, поэтому в первую очередь были оперативно стянуты наши силы, республиканских оперативных спасателей и близлежащих подразделений спасателей от департаментов по ЧС в регионах. Палаточный лагерь был развернут, так как наши же воинские части, которые туда прибыли, подразделения где-то должны были жить и готовиться, если потребуется эвакуация", – заявил Кеген Турсынбаев.

По его словам, буквально через три дня, когда обстановка стабилизировалась, все силы были возвращены в пункты постоянной дислокации. На данный момент палаток нет.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Позже президент дал ряд поручений.