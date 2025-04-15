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Общество

Весна с характером: в Алматы вновь похолодает и пойдут дожди

дожди, прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:48 Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны. В столице Казахстана возможен снег и заморозки. Жителей Алматы и Шымкента ждут грозы с небольшим похолоданием, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 16 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +14+16°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

Алматы

  • 16 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

Шымкент

  • 16 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:48
Тепло до 27°С, снег и грозы: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Ранее синоптики сообщали, что в 15 областях Казахстана на 15 апреля объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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