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Общество

О масштабных результатах акции "Таза Қазақстан" рассказал советник Токаева

Акция Таза Казакстан, Желдибай, итоги, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:11 Фото: gov.kz
Советник и пресс-секретарь президента Руслан Желдибай 15 апреля 2025 года высказался о масштабной акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что акция проводится в стране с апреля прошлого года по инициативе главы государства.

"Отрадно, что этот значимый экологический и социальный проект получил широкий отклик у населения, прежде всего среди молодежи. Сегодня можно с уверенностью сказать, что акция "Таза Қазақстан" приобрела поистине всенародный и масштабный характер. К акции присоединились все регионы. В целом, по стране было проведено 183 экологических мероприятия, в которых участвовали более 6,2 млн человек, в том числе 229 тысяч волонтеров. В результате было собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн саженцев", – написал Желдибай в Telegram.

Он отметил, что проект охватил широкий спектр мероприятий: уборка территорий и дворов ("Таза өлке", World Clean Up Day, "Өнегелі ұрпақ"); посадка зеленых насаждений ("Жасыл аймақ", Всеказахстанскиий день посадки леса), благоустройство историко-культурных памятников ("Киелі мекен"), а также очистка набережных рек, озер и водоемов ("Мөлдір бұлақ", "Чистые берега").

Значимым достижением стало сокращение количества несанкционированных свалок. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тыс. свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году зафиксировано порядка 4,8 тыс. свалок, из которых устранено уже 93%.

"В июне прошлого года был запущен чат-бот @TazaQazBot, позволяющий гражданам сообщать о фактах нарушения экологического законодательства. С начала его работы поступило 15806 заявок, из которых 14417 уже исполнено, 302 находятся на рассмотрении", – продолжил советник президента.

В этом году мероприятия "Таза Қазақстан" уже стартовали в южных и западных регионах. Проведено 11 экологических мероприятий, в которых приняло участие более 223 тысяч человек, в том числе свыше 11,6 тысяч волонтеров.

В результате собрано более 7,6 тыс. тонн мусора, очищено 385 тыс. га территории и высажено порядка 74,1 тыс. зеленых насаждений.


"Несомненно, все эти цифры и достижения наглядно подтверждают значимость инициативы президента. Как подчеркнул глава государства, "Таза Қазақстан" – это не одноразовая акция. Она должна стать доброй традицией, изменить отношение наших соотечественников к окружающей среде, воспитать у подрастающего поколения заботу и любовь к родной земле", – заключил Желдибай.

11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о значении акции "Таза Қазақстан". По его словам, акция не ограничивается уборкой территории или участием в субботниках. Значение акции гораздо шире. Чистота – это, прежде всего, проявление внутренней культуры. Только добропорядочные граждане с чистой душой смогут построить по-настоящему передовую страну.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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