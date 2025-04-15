Игроки оскорбили соперников во время кокпара и поплатились за это в Жамбылской области

Жуалынский районный суд Жамбылской области 15 апреля признал четырех граждан виновными в совершении мелкого хулиганства во время соревнований по кокпару, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в марте 2025 года на центральном поле в селе Бауыржана Момышулы в ходе спортивного мероприятия, приуроченного к празднованию Наурыза.

В ходе состязаний между командами участников возник конфликт, сопровождавшийся несдержанным поведением, использованием нецензурной лексики и оскорблениями в адрес соперников. Подобные действия вызвали негативную реакцию у зрителей и были квалифицированы как проявление неуважения к общественному порядку.

В ходе судебного заседания все четверо фигурантов признали вину, раскаялись и пояснили, что инцидент произошел на фоне эмоционального напряжения во время игры.

Суд признал их виновными по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и назначил штраф в размере 78 тысяч тенге каждому. Постановления суда вступили в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.