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Общество

В Туркестанской области стало больше ирбисов

Кошки, снежный барс, природа, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 07:35 Фото: pixabay
11 снежных барсов сейчас живут в природных парках Туркестанской области. Еще 10 лет назад это казалось невозможным: тогда они почти исчезли на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", рост численности этих кошек связывают с увеличением популяции копытных животных – козерогов, кабанов и косуль. Сейчас хищников можно увидеть не только с помощью фотоловушек – их чаще наблюдают вживую.

В объектив попадает и туркестанская рысь. По данным специалистов, этот вид тоже занесен в Красную книгу.

"Для того, чтобы не спутать, обязательно идентифицируем по хвосту. И две организации – Жабаглинский национальный заповедник и Сайрам-Угамский национальный парк – все специалисты сидят, по хвостам определяют, чтобы одна особь не считалась дважды. Точные данные: у нас сейчас числится 11 особей по области". Бахыт Мусалиев, руководитель отдела животного мира и охотхозяйства территориальной инспекции Туркестанской области

Ранее уникальные кадры снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау".

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Аксинья Титова
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