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Общество

Поворот вспять: в Казахстан вернутся холода и снег

Казахстан, возвращение, холод, снег, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:39 Фото: pexels
По Казахстану прогнозируют значительное понижение температуры. Об этом сказано в опубликованном РГП "Казгидромет" прогнозе погоды по стране на 17, 18 и 19 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, синоптики подчеркивают, что с северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.

К примеру, 17 апреля на востоке страны пройдут сильные осадки преимущественно в виде снега.

Также ожидается понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке Казахстана ночью до -1-6°. Днем температура прогреется до +1+8°.

"В горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега. Днем пройдут сильные дожди. В ночные часы и вовсе будут заморозки до 3 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Там температура воздуха прогреется днем от +17+22 до +23+28°.

Кроме того, метеорологи по всему Казахстану прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В ночные и утренние часы ожидается туман.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны. В столице Казахстана возможен снег и заморозки. Жителей Алматы и Шымкента ждут грозы с небольшим похолоданием. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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