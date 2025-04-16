Поворот вспять: в Казахстан вернутся холода и снег
Так, синоптики подчеркивают, что с северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.
К примеру, 17 апреля на востоке страны пройдут сильные осадки преимущественно в виде снега.
Также ожидается понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке Казахстана ночью до -1-6°. Днем температура прогреется до +1+8°.
"В горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега. Днем пройдут сильные дожди. В ночные часы и вовсе будут заморозки до 3 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Там температура воздуха прогреется днем от +17+22 до +23+28°.
Кроме того, метеорологи по всему Казахстану прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В ночные и утренние часы ожидается туман.
Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны. В столице Казахстана возможен снег и заморозки. Жителей Алматы и Шымкента ждут грозы с небольшим похолоданием. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.