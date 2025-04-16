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Весна по-казахстански: ночные морозы, снег и дожди накроют Астану, Алматы и Шымкент

Весна по-казахстански: ночные морозы, снег и дожди накроют Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 14:54 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 17 по 19 апреля 2025 года – ожидаются ночные морозы, снег и дожди. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 апреля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, утром и днем 15-20, временами порывы 24 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 14:54
Заморозки и дожди со снегом: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики сообщили, что по Казахстану прогнозируется значительное понижение температуры. Подробнее о погоде на 17, 18 и 19 апреля 2025 года можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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