Возрастные ограничения вводят в программе "Болашак"

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 16 апреля 2025 года объяснил планы по установлению возрастного ценза для претендентов на научную стажировку за рубеж по программе "Болашак", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что на сегодняшний день в рамках научных стажировок обучаются два стипендиата программы "Болашак", возраст которых около 70 лет.

"Одному – 68, другому – под 70. Также один из выпускников прошел стажировку в России, на базе Санкт-Петербургского государственного университета, в возрасте 67-68 лет. Ранее в программе действовало возрастное ограничение – 40 лет. В 2012 году мы это ограничение сняли, чтобы дать возможность участия в профессиональных стажировках более опытным специалистам категории "40+". Сейчас установлены возрастные ограничения: стажировку можно пройти, если до достижения пенсионного возраста остается не менее трех лет. То есть для мужчин предельный возраст – 61 год (64 минус 3), для женщин – 57 лет (60 минус 3). Эти изменения вступят в силу уже в этом году", – пояснил министр.

По его словам, такие поправки внесли не после замечаний Касым-Жомарт Токаева, а это были запланированные изменения.

"План по внедрению этого ценза тоже был еще в прошлом году, когда мы приняли "Стратегию развития программы "Болашак", мы смотрели что, действительно, для профессиональных стажировок нужно какое-то ограничение ставить. Люди, которые прошли стажировку, в процессе отработки", – добавил глава Миннауки и высшего образования.

Ранее, 14 марта 2025 года, Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая раскритиковал порядок направления казахстанских ученых на стажировку за рубеж по программе "Болашак". По его словам, поехали учиться за рубеж такие ученые, которые близко не стояли к науке.

