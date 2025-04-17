#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Судья по делу Шерзата Полата обратился к участникам процесса

Судья Ержан Жанузаков, судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 14:37 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане 17 апреля 2025 года началось основное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Перед началом заседания судья Ержан Жанузаков сделал предупреждение для участников процесса, сообщает Zakon.kz.

Судья напомнил, что 10 апреля прошло предварительное судебное заседание. Учитывая мнение участников процесса, было принято решение провести слушания по данному делу в открытом режиме. Кроме того, все судебные заседания транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Верховного суда РК. Все представители СМИ принимают участие в процессе без каких-либо препятствий. В связи с небольшими размерами зала суда были подготовлены специальные дополнительные залы.

"В этой связи с целью обеспечения открытого и справедливого правосудия, а также во избежание распространения в обществе искаженной информации, не соответствующей действительности, прошу стороны, участвующие в процессе, воздержаться от недостоверных комментариев для СМИ по данному делу до завершения судебного разбирательства", – сказал Ержан Жанузаков.

В некоторых случаях, как подчеркнул судья, "это может рассматриваться как давление на суд в соответствии с законодательством".

Ранее прокурор Дана Сарсенбай рассказала, как убили Шерзата Полата. О том, что известно о подсудимых, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касымбек о строительстве дороги на правом берегу: Кладбище никто затрагивать не будет
Общество
14:32, Сегодня
Касымбек о строительстве дороги на правом берегу: Кладбище никто затрагивать не будет
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
Общество
14:14, Сегодня
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Общество
12:46, Сегодня
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: