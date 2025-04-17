Судья по делу Шерзата Полата обратился к участникам процесса

В Талдыкоргане 17 апреля 2025 года началось основное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Перед началом заседания судья Ержан Жанузаков сделал предупреждение для участников процесса, сообщает Zakon.kz.

Судья напомнил, что 10 апреля прошло предварительное судебное заседание. Учитывая мнение участников процесса, было принято решение провести слушания по данному делу в открытом режиме. Кроме того, все судебные заседания транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Верховного суда РК. Все представители СМИ принимают участие в процессе без каких-либо препятствий. В связи с небольшими размерами зала суда были подготовлены специальные дополнительные залы.

"В этой связи с целью обеспечения открытого и справедливого правосудия, а также во избежание распространения в обществе искаженной информации, не соответствующей действительности, прошу стороны, участвующие в процессе, воздержаться от недостоверных комментариев для СМИ по данному делу до завершения судебного разбирательства", – сказал Ержан Жанузаков.

В некоторых случаях, как подчеркнул судья, "это может рассматриваться как давление на суд в соответствии с законодательством".

Ранее прокурор Дана Сарсенбай рассказала, как убили Шерзата Полата. О том, что известно о подсудимых, можете узнать по ссылке.