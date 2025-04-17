Непогода накроет Астану и Алматы с 18 по 20 апреля

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 апреля 2025 года. Так, в Астане ночью возможны заморозки до 5 градусов. В Алматы пройдут дожди с грозами. В Шымкенте ожидается небольшое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Астана 18 апреля: переменная облачность, утром и днем временами осадки (дождь, снег). Днем порыва ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

19 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью гололед. Ветер поднимется до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 18-20 тепла. Алматы 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.

19 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 14-16 тепла. Шымкент 18 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен ветер. Температура воздуха ночью 7-9, днем 17-19 тепла.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла. Материал по теме Поворот вспять: в Казахстан вернутся холода и снег Ранее в 17 областях Казахстана на 17 апреля было объявлено штормовое предупреждение.

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