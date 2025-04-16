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События

Штормовое предупреждение: в каких областях РК в четверг ожидаются заморозки

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 20:08 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 17 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, в центре области Жетісу ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В области Жетысу ветер северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на северо-западе области заморозки 3 градуса. В Кокшетау временами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Костанае ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Караганде ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере области порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми осадками в виде дождя и мокрого снега на большей части области продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

В Павлодарской области ожидается ветер западный, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный, днем 15-20 порывы 25 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

В конце дня на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер восточный, на востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер восточный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ранее сообщалось, что ночные морозы, снег и дожди накроют Астану, Алматы и Шымкент.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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